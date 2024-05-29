جوزيف عطية ينضم لفعاليات أعياد بيروت 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينضم الفنان جوزيف عطية للفعاليات الغنائية لـ “أعياد بيروت”، والتي تقام ضمن سلسلة السهرات الصيفية هناك.

موعد حفل جوزيف عطية في أعياد بيروت 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في 23 من يوليو القادم على مسرح واجهة بيروت البحرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

فعاليات أعياد بيروت 2024

تعود فعاليات أعياد بيروت 2024، إلى ساحات لبنان، لتعلن عودة الحفلات والسهرات الغنائية والموسيقية، بعد توقفها بسبب اجتياح فيروس كورونا والظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد .

كانت أحدث أغاني جوزيف عطية من خلال “سنة حلوة”، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب ، وتقول كلماتها “سنة حلوة يا حبيبي عليك سنة حلوة حلوة زي عينيك عقبال سنين كتيرة في سعادة وانبساط في سعادة وانبساط سنة حلوة يا حبيبي عليك سنة حلوة حلوة زي عينيك ونعيش افراح كتيرة ونعوض اللي فات ونعوض اللي فات كل سنة وانت احلى وانا وانت جنب بعض احنا مين في فرحتنا نادي حبايبنا يفرحوا ويغنوا كمان كل يوم يجي وانت فيه جنبي بالحياة عندي مية سنة تعدي حبنا معدي مش بيتأثر بزمان والجاي كله فرحة و خير ده الجاي جنب منك غير وياك بكرة هيجي وانا مش خايف اكيد وانا مش خايف اكيد قال اخاف طب ده اسمه كلام هنعيش ونحقق الأحلام قدام شايفها احلى وكل ايامها عيد وكل ايامها عيد كل سنة وانت احلى وانا وانت جنب بعض احنا مين في فرحتنا نادي حبايبنا يفرحوا ويغنوا كمان كل يوم يجي وانت فيه جنبي بالحياة عندي مية سنة تعدي حبنا معدي مش بيتأثر بزمان”.

أغنية حضر حالك جوزيف عطية

بجانب أغنية “حضر حالك”، التي سجلت أكثر من مليون و 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "

"كفاك تلوف عاقلبي تسن سيوف تعال وشوف شو السويته بحالي اه منك اوف بمحله كان الخوف طلع فارغ مكان القلب جوف خالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري انا ياما وياما اني اشتغلت عليك تاتتعلم كيف تحافظ عالغالي عماني الحب ولا يوم اشتلقت عليك مو اصلي ومو الرسمتك ببالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري.