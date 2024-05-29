شاهد.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة للسندريلا سعاد حسني

وظهرت سعاد حسني في صورتين داخل شقتها بالزمالك، وفي صورة أخرى بجوار خطابات المعجبين

سعاد حسني واحدة من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية، قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا مميزة، دخل عدد منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

ومن أهم الأعمال في مسيرة النجمة سعاد حسني: (الزوجة الثانية، خلي بالك من زوزو، القاهرة ٣٠، غروب وشروق، للرجال فقط، المشبوه، حب في الزنزانة، غريب في بيتي، الجوع، شفيقة ومتولي)

وكان آخر أفلام النجمة سعاد حسني فيلم "الراعي والنساء" الذي عرض عام 1991، وشارك في بطولته: أحمد زكي، يسرا، ميرنا وليد، ومن إخراج علي بدرخان