بعد عرضه العالمي في كان السينمائي.. "Furiosa" يهيمن على شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم الأكشن والإثارة "Furiousa" من الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرضه بإيرادات بلغت 26 مليون دولار وسط منافسة شرسة من قبل عدد من الأعمال السينمائية التي تم طرحها مؤخرًا منها فيلم الرسوم المتحركة "The Garfield Movie"، وفيلم المغامرات "IF".

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Garfield Movie" بـ 24 مليون دولار، بينما احتل المركز الثالث فيلم المغامرات "IF" بـ 16 مليون دولار، ورجع للمركز الرابع فيلم الخيال العلمي "Kingdom of the Planet of the Apes" بعدما احتل صدارة شباك التذاكر خلال الأسبوع الماضي وحقق 13 مليون دولار بإجمالي إيرادات 298 مليون دولار، وفي المركز الخامس جاء فيلم الإثارة والكوميديا "The Fall Guy" بـ 6 ملايين دولار.

واحتل المركز السادس فيلم الرعب "The Strangers: Chapter 1" بـ 5.6 مليون دولار بإجمالي إيرادات 23 مليون في أسبوع عرضه الثاني، وفي المركز السابع جاء فيلم السيرة الذاتية "Sight" بـ 2.8 مليون دولار، وفي المركز الثامن فيلم الدراما "Challengers" بإيرادات بلغت 1.4 مليون دولار، وجاء في المركز التاسع فيلم السيرة الذاتية "Back to Back" بعائدات بلغت 1.1 مليون، وتذيل شباك التذاكر الأمريكي فيلم الكوميديا "Babes" بـ 1.1 مليون دولار.

تدور أحداث فيلم "Furiosa" في عالم "Mad Max" للمخرج العالمي جورج ميلر حيث يكشف لنا هذه المرة شخصية "فيريوسا" التي ظهرت لأول مرة بفيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015، وسط العديد من التحديات في عالم يحارب من أجل المواد المتبقية، ويشارك ببطولة الفيلم أنيا تايلور جوي، كريس هيمسورث، وتوم بيرك.

يذكر أن فيلم "Furiosa" عرض لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وسط إشادة كبيرة من قبل النقاد الحاضرين هناك وتوقعات ترشحه للعديد من جوائز الأوسكار في حفل توزيع الجوائز 2025.

