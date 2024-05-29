هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها مالك من المدرسة والجمهور يتفاعل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة هنا شيحة بنجاح ابنها مالك وتخرجه من المدرسة، والاستعداد للالتحاق بالجامعة.

وشاركت "هنا" جمهورها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورًا من حفل تخرج نجلها في المدرسة بوجود أصدقائه والمقربين.

وكتبت هنا شيحة على صورها مع ابنها قائلة: "ألف مبروك حبيبي وابني الراجل الجدع الجميل، ربنا يحفظك ويحميك دايما، دايما لطيف وبتراعي مشاعر اللي حواليك، ألف مبروك على النجاح يا حبيبي، عقبال الجامعة يا رب، ودايما أشوفك ناجح ومحقق اللي نفسك فيه".

ووجهت الفنانة صبا مبارك التهنئة، وكتبت: "يا حبيبي أنا.. ربنا يحميك ويحفظك".

وتفاعل الجمهور مع الصور، ووجهوا التهنئة لـ نجل هنا شيحة، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما شاء الله عقبال ما تشوفيه عريس قد الدنيا في الكوشه"، "ألف مبروك يا أطيب هنون ربنا يفرح قلبك بيه يا رب"، "ما شاء الله ربنا يحفظه"، "ألف مبروك والله يوفقه دوم ويحفظكم يارب"، "ألف مليون مبروك ومن نجاح الى نجاح يارب"،

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في قصة ما تيجي نشوف، ضمن أحداث مسلسل 55 قصة حب، ومن بطولة نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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