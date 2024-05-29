تضامنًا مع غزة.. رامي صبري يطرح أغنية "القضية مكملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح المطرب رامي صبري، أحدث أعماله الغنائية بعنوان"القضية مكملة"، للتضامن مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، بعد تصاعد الأحداث في مدينة رفح مؤخرًا.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع صوتي من الأغنية، وعلق: "أكيد نهاية اللي افترى، أكبر عقاب من ربنا".

وجاءت كلمات أغنية "القضية مكملة"، كالتالي:

"بيتسسملك مش جبان.. بص الشجاعة اللي في عنيه.. الأرض أرضه من زمان.. أنت اللي متقل عليه".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري ألبوم "النهايات أخلاق"، قام بطرحه مؤخرًا هذا العام عبر منصات الموسيقى الرقمية.

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