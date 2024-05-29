إطلالة ساحرة لـ هدى الإتربي على "انستجرام" والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الاتربي، متابعيها وجمهورها صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "الإتربي" الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "الأصل ليتم نسخه".

وظهرت هدى، وهي ترتدي فستان كلاسيك طويل باللون الأسود يبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا، تجلس على الكرسي مُمسكة بجريدة ورقية.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "وعدي على الجمال والحلاوة اية دة"، "تعريف كلمة الجمال هدى الإتربي، "الجمدان والحلاوة كلها"، "ايه القمر ده"، "قنبلة الحلاوة"، "تحفة أوي.. أجمد واحدة".

يذكر أن آخر ظهور لـ هدى الإتربي كان في مسلسل "العتاولة" الذي عرض على قناة MBC مصر رمضان الماضي، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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