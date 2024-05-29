شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "وعملت إيه فينا السنين" لثراء جبيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الفنانة ثراء جبيل عرض مسرحيتها "وعملت إيه فينا السنين" في موسمها الثالث ولمدة 4 أيام على مسرح روابط ويشارك في بطولة المسرحية حازم إيهاب، كاريمان حجازى محمد سميرتصميم ديكور وملابس منة جنيدي، تصميم إضاءة عمرو طه، وتأليف وإخراج: محمد سمير.

"وعملت ايه فينا السنين" عرض مسرحى عن ثنائى معاصر يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض فى مراحل مختلفة من علاقتهما فى ظل حضور أصواتهم الداخلية فى نفس المكان، وتطرح المسرحية حالة التباين ما بين ما نفكر فيه وما نقوله فى اطار الحب والعلاقات. وتدور أحداث المسرحية حول ثنائي معاصر يعيشان قصة حب مليئة بالتحديات والتناقضات، حيث يحاولان التعبير عن مشاعرهما تجاه بعضهما البعض في مراحل مختلفة من علاقتهما، وذلك في ظل وجود أصواتهما الداخلية التي تجسد أفكارهما ومشاعرهم الخفية

مسرحية وعملت إيه فينا السنين

وتقدم المسرحية طرحا فريدا لحالة التباين بين ما نفكر فيه وما نقوله في إطار الحب والعلاقات، حيث تسلط الضوء على المشاعر المعقدة التي قد لا نفصح عنها، وتناقش التحديات التي تواجهها العلاقات العاطفية في ظل ضغوطات الحياة اليومية ويشارك في بطولة المسرحية منهم ريم الحبيبي ومحمد سمير تأليف وإخراج محمد سمير

وعرض لثراء جبيل مؤخراً فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.