شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم توضح حقيقة زواجها قريباً: غير حقيقى والموضوع بقى مكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة مى سليم مجدداً شائعات ارتباطها والاستعداد للزواج قريباً، موضحة لـ"الخليج 365" أن تصريحاتها في العرض الخاص لفيلمها الجديد بنقدر ظروفك الذى انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى، حول فكرة زواجها أو ارتباطها تم فهمها بشكل خاطئ.

وأشارت مى سليم إلى أنها سُئلت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوى بسبب صور زفافهما التي كانت ضمن أحداث فيلم "بنقدر ظروف" وأوضحت أن الصور ما هي إلا كواليس الفيلم، ولكن تعرضت لنفس السؤال في العرض الخاص للفيلم وأجابت مازحة "ما يمكن يكون في حد تاني من خارج الوسط الفني" وكانت تقصد الهزار ليس أكثر.



مى سليم واحمد الفيشاوى من فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوى، مى سليم، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وفى سياق آخر أعربت الفنانة مى سليم عن سعادتها الكبيرة بعودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها أهملت الغناء على مدار السنوات الماضية بسبب تركيزها في التمثيل رغم أن بداياتها كانت من خلال الغناء ولذلك قررت العودة بقوة خلال الفترة المقبلة.

وطرحت مى سليم آخر أغانيها بعنوان "إحنا كبنات" فى شهر ديسمبر من عام 2022، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، والأغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، وحقق نجاحًا وانتشارًا على العديد من منصات السوشيال ميديا.