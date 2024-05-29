"يناقش المشكلات الزوجية".. موعد عرض الوصفة السحرية وأبرز المعلومات عنه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قناة DMC عن موعد طرح مسلسل الوصفة السحرية والذي يعتمد على البطولة الجماعية لبعض النجوم منهم الفنانة شيري عادل، وينطلق بداية من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وذلك في تمام الساعة 8 مساء.

ويعتبر المسلسل التجربة الثانية للمخرج خيري سالم في الإخراج بعد مسلسل على باب العمارة، إذ أنه كان يعمل كمخرج منفذ في أكثر من عمل أبرزها مسلسل الاختيار 3 في عام 2022.

مسلسل الوصفة السحرية

موعد طرح مسلسل الوصفة السحرية

ويأتي موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل يوم السبت الموافق 8 يونيو المُقبل، ويتمّ بث الحلقة الأولى في تمام الساعة 8 مساءً.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار درامي اجتماعي ويناقش قضية المشكلات التي تواجه الزوجين في بداية الزواج والمشكلات التي تواجه المُقبلين على الزواج أيضاً.

وتبدأ أحداث المسلسل بعد زواج "دينا" من "مالك" فتجد "دينا" كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح وعندما تنظر داخله تجد عنوان سنة أولى زواج، فتبدأ بالقراءة به وتكتشف أن معظم ما بداخله يعكس الواقع فتتخذ "دينا" قرارات تقلب حياتها رأساً على عقب كما تؤثر هذه القرارات على من حولها.

مسلسل الوصفة السحرية

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في مسلسل الوصفة السحرية مجموعة من الأبطال أبرزهم الفنانة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داوود وكارولين عزمي وعمر الشناوي ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي وأسامة عبدالله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان.

ويعتبر مسلسل الوصفة السحرية من تأليف هاني سرحان وسيناريو وحوار إيرين يوسف وأشرف على الكتابة هذا المسلسل دعاء عبدالوهاب، كما انه من إنتاج منصة WATCH IT الرقمية وهذا المسلسل يحمل توقيع المخرج خيري سالم.

عدد حلقات مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار 45 حلقة، كما أنه من المسلسلات الـ"أوف سيزون"، وبدأ تصوير هذا المسلسل في بداية شهر أكتوبر الماضي من عام 2023، وكان من المفترض ان يتم طرحه في شهر ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيل العرض بسبب انشغال بعض أبطاله بأعمال في السباق الرمضاني الماضي 2024.