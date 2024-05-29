شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام جاك رينور للموسم الثاني من مسلسل Citadel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على النجم جاك رينور، لينضم للموسم الثاني من دراما التجسس Citadel، المقرر عرضها عبر منصة Amazon Prime Video، نهاية العام الجاري، حسبما كشفت مجلة فاريتي في تقريرها.

ووفقاً للتقرير فإن المنصة تتكتم بشكل كبير على الشخصيات والتفاصيل الدقيقة والحبكة الدرامية والميزانية الخاصة بالموسم الثاني، ومن المرجح ان يظهر رينور جنباً إلى جنب مع كل من ريتشارد مادن وبريانكا شوبرا جوناس بالإضافة إلى ستانلي توتشي.

وسبق وكشفت منصة Prime Video أن المخرج العالمى جو روسو سيقوم بـ إخراج حلقات الموسم الثانى من مسلسل Citadel، وذلك بعد أن أعلنت المنصة عن تجديد العمل.

مسلسل Citadel يقوم ببطولته الثنائى ريتشارد مادن وبريانكا شوبرا، على أن يبدأ العمل عليه خلال الفترة المقبلة، ليتم طرحه خلال العام المقبل 2024، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد حصل مسلسل Citadel على تقييم وصل إلى 54% من قبل 65 ناقدا عالميا، و 73%من قبل أكثر من 500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، بعد طرح أول 3 حلقات من العمل، وذلك بعد بدء عرضه يوم 28 أبريل الماضى على أمازون برايم.