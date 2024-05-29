شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في بيروت بعد طرحها بساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم الكبيرعمرو دياب في بيروت عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة فقط.

ويستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء حفل كبير في بيروت يوم 10 يونيو القادم ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفله الأخير هناك والذي أقيم العام الماضي وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق لأي فنان عربي هناك.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو، حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.