الحلفاوي يعلق على مباريات الأهلي القادمة تزامنا مع مشوار المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباريات النادي الأهلي القادمة بالدوري الممتاز تزامنا مع مباريات المنتخب الوطني.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "احنا مش محتاجين الدوري ده في حاجة، إما نلعب بالناشئين وفرصة لو فيه مواهب تظهر أو لو مصممين عليه نلعب بفرقتين.. كل فرقة تلعب كل أسبوع.. ملهاش حل تاني".

جاء ذلك ردا منه على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "منتخب مصر هيلعب 10-6 مع غينيا هناك.. الأهلي يوم 14 هيلاعب فاركو في برج العرب، ويوم 18 هيلاعب الاتحاد، ويوم 21 مع الداخلية، ويوم 25 مع الزمالك، ويوم 28 مع فاركو تاني، ويوم 1-7 مع الطلائع، ويوم 4 مع الداخلية، ويوم 8 مع الطلائع تاني، يوم 12 مع بيراميدز، و 9 مباريات خلال 28 يوما".

وكان مدير الكرة بمنتخب مصر إبراهيم حسن، أعلن موعد مباراة الفراعنة ضد بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بأنها ستقام يوم 6 يونيو المقبل.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

كما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفى شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعة (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي (الوكرة) ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفى فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).