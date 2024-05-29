محمد فاضل يكشف تفاصيل حصوله على جائزة النيل للفنون عام 2024.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج محمد فاضل، تفاصيل حصوله على جائزة النيل للفنون عام 2024.

وقال فاضل، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إنه فخورًا لأنها تعتبر من أعلى وأهم الجوائز التي حرصت الدولة على تقديمها لأبنائها من المُبدعين على مدار سنوات طويلة.

وأوضح: "كان عندي توقعات بفوزي بجائزة النيل، والحمد لله على حصولي عليها، وأشكر الجمهور على دعمه لي خلال الفترة الأخيرة حتى الحصول على الجائزة".

وتابع: "الحصول على الجائزة شيء جميل، لأنها تعتبر الجائزة الرئيسية للفنون والآداب في مصر، وهو شيء جميل أن أحصل على جائزة النيل، خاصة أنها أعلى جائزة في جوائز الدولة".

وأضاف محمد فاضل: "أنا دخلت مبنى ماسبيرو قبل ما يتم عمل سلالم له؛ وكنت مساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش، وبدأت عمل الإخراج في السيتينات، وكان أول أعمالي الدرامية هو مسلسل القاهرة والناس 1972".