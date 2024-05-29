بـ"طرحة وفستان أبيض".. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بعد جدل استعدادها للزواج من أحد رجال الأعمال، والذي أثير خلال الأيام الماضية.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية "طرحة وفستان أبيض".

وكان عددا من الفنانين قد ظهروا بجانب ياسمين رئيس وهي مرتدية فستان زفاف منذ أيام قليلة وهم الفنانة دنيا سامي، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة دينا الشربيني. كما ظهرت "ياسمين" في احدى الصور مرتدية فستان أبيض ووشاح، كُتب عليه: "العروسة"، وفي صورة أخرى "فريق العروسة".

يذكر أن، ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، وقدمت خلاله شخصية شهرزاد، ويشارك في بطولته ياسر جلال ونور اللبنانية وغادة طلعت وعددا من الفنانين.