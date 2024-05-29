أحمد حلمي: "أتمنى نقدم أعمال فنية تكشف الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طالب الفنان أحمد حلمي، نجوم الفن والتمثيل تقديم أعمال فنية، لنقل وكشف المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وقال "حلمي"، في كلمة على هامش مشاركته في إحدى ندوات منتدى الإعلام العربي، إن الفن له دور مهم وكبير جدًا في تغيير الإنسان والشعوب، موضحا: "أنت ممكن تعمل فيلم تغير بيه العالم وتغير بيه قوانين ومفاهيم كتيرة عند الشعوب"، وذلك خلال فيديو نشره برنامج "ET بالعربي"على موقع "إنستجرام".

وأضاف: "أتمنى من كل قلبي تقديم أعمال تخص الشعوب العربية لكشف الظلم اللي تعرضوا ليه، وأتمنى من كل فنان يقدم عمل جيد يكون بيعبر عن معاناة أهالينا في غزة وفلسطين".

وأكمل: "كل فنان وأنا أولهم لو أتيحت لنا الفرصة في أننا نعبر اللي بيحصل لازم نكشف ونوضح ذلك بالأعمال الفنية، ،الفيلم ممكن يكون درع ومرجع قوي جدا ومهم يظل مئات السنين يؤرخ حقائق ناس كتير متعرفهاش".

جدير بالذكر أن، أحمد حلمي تبرع مؤخرًا بـ "دبلته" في فيلم "عسل أسود" الذي عرض عام 2010، وذلك في مزاد خيري بأستراليا لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بمصر.

اقرأ أيضا..

إطلالة ساحرة لـ هدى الإتربي على "انستجرام" والجمهور يعلق (صور)

بعد عرضه العالمي في كان السينمائي.. "Furiosa" يهيمن على شباك التذاكر الأمريكي