بشرى: يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لتوثيق تاريخنا الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكدت الفنانة بشرى على أهمية رقمنة تاريخ الفنانين، للحفاظ على المشوار الفني، مضيفة: "لازم نحافظ على حاجتنا ونخاف على أنفسنا، عشان حكايتنا وقصصنا وقصص اللي رحلوا مسئولية مننا".

وأضافت "بشرى"، على هامش مؤتمر رقمنة ذكريات الفنانين، أنه قدمت مسرحيتين في وقت سابق، الأولى كانت مع الفنان الراحل سعيد صالح بعنوان "قاعدين ليه"، والأخرى باسم "بركسا" في دار الأوبرا، لكن لم يبق منهما سوى صور فوتوغرافية ومقالات صحافية فقط.

واستطردت: "بالنسبالي زعلانة على مشواري المسرحي اللي عبارة عن صور فوتوغرافية أو في الأرشيف الصحفي، وخايفة تضيع".

وعن رأيها في الذكاء الاصطناعي، أوضحت بشرى: "أي اختراع جديد بيبقى في تخوف منه، لأنه بيبقى ليه استخدمين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، والحياة اختيارات احنا قررنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لتوثيق تاريخنا الفني".

وتابعت: "الذكاء الاصطناعي ممكن يتقمص شكلي وصوتي بشكل ويقول كلام أنا مقولتهوش، الذكاء الاصطناعي طلعني بتكلم ياباني وصيني ولغات أنا متكلمتهاش".

شهد المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع، بعد الإعجاب بفكرته والمشاركة به لحفظ تاريخهم الفني.

وحضر المؤتمر الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين والفنانة صفاء الطوخي والفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة داليا البحيري والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أحمد الفيشاوي.

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