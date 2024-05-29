نجل شعبان عبد الرحيم: "رضا البحراوي شايف نفسه نجم وبيتنطط عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، إن رضا البحراوي طلب منه غناء أغنية "صغير أنا" في الأفراح وبعدها عرض عليه غنائها سويا ولكنه رفض.

وتابع عدوية، ببرنامج "تفاصيل"، أن أغنية "صغير أنا" من لحن والده وطلب من رضا البحراوي أن يغنيها معه ولكنه رفض فأقترح عليه الأخير المشاركة في أغنية أخرى.

وأوضح نجل شعبان عبد الرحيم، أنه مستاء للغاية من رد فعل "البحراوي"، متابعا: "بدعي عليه كل شوية وأنا زعلان أني بعمل كده.. هو أنا علشان أبويا مات أبقى (ملطشة) المطربين ولا علشان هو حاسس أنه كبير في النجومية وأتشهر بسرعة يترسم ويتنطط عليا كل شوية".

وأختتم عدوية حديثه موجها رسالة للبحراوي: "أنا عملت معاك واجب لما طلبت مني تغني الأغنية قولتلك ماشي، يبقى لما أقولك تعالا نغنيها تقولي حاضر.. حتى لو مش علشاني يبقى علشان خاطر أبويا شعبان عبد الرحيم اللي وقف مع مطربين مصر كلهم".