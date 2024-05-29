لحظات تُسجل في التاريخ.. تركي آل الشيخ يواصل الترويج لنزال الملاكمة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لنزالات ملاكمة جديدة في الرياض، وذلك مطلع شهر يونيو المقبل في المملكة أرينا.

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر يجمع أبطال النزالات المقبلة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلق: "باقي 3 أيام على نزالات #5vs5 الحماسية، لحظات بتتسجل في تاريخ الملاكمة".

وتشهد أولى النزالات مواجهة قوية بين الملاكم الروسي ديمتري بيفول، والملاكم الليبي مالك الزناد.

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