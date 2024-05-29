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بكلمات مؤثرة.. شريهان تحيي ذكرى وفاة شقيقها الفنان عمر خورشيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة شريهان الذكري السنوية لوفاة شقيقها الراحل عمر خورشيد، والتي حلت اليوم الموافق الأربعاء 29 مايو.

ونشرت "شريهان" صورا تجمعها بشقيقها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلقت: "في جنة الفردوس بإذن الله تعالى يا أخي وإبن أمي .. فضلاً وليس أمراً أتمنى عليكم الدعاء وقراءة الفاتحة إلى أخي عمر خورشيد".

وكان الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أعلن عن استعداده لكتابة عمل فني للفنانة شريهان، بعد غيابها الذي استمر 20 عاما عن السينما والتليفزيون.

يذكر أن آخر مشاركات شريهان كانت بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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