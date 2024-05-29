شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدهور الحالة الصحية للنجمة ليلى طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الأيام القليلة الماضية شائعات حول تدهور الحالة الصحية للنجمة الكبيرة ليلى طاهر، وهى ليست الشائعة الأولى من نوعها، فسبق وتم تداول تلك الشائعة منذ عدة أشهر، لتخرج النجمة في تصريحات خاصة لليوم السابع في يونيو الماضي، لنفي الخبر قائلة: "الخبر مش جديد، ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار، أنا مستغربة جدا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقى".

ونفي عدد كبير من المقربين للنجمة ليلى طاهر عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ووسائل الاعلام مؤخراً، ما تردد حول حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة، مؤكدين تواجدها داخل منزلها ومشاركتها بالأعمال الخيرية وحضور بعض المناسبات الخاصة.

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر قدمت العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، و من المسلسلات التي شاركت فيها: "يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد".

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

وحصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.