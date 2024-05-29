شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى وإيناس جوهر ومحمد أبو داود أبرز حضور احتفالية عمار الشريعى بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي احتفالية تكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وحرص على الحضور العديد من الإعلاميين والفنانين منهم الإعلامية منى الشاذلى، والإعلامية إيناس جوهر، والفنان محمد أبو داود، الصحفى والكاتب محمد بهجت، والإعلامي محمد الغيطي، وزوجة الراحل السيدة ميرفت القفاص، وابنه مراد عمار الشريعي.

وبدأ الحفل بالفرقة الموسيقية أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، وبمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذين قدموا روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي.