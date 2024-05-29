رغم الانتقادات.. “الحشاشين” لـ كريم عبد العزيز يحصد جائزة أفضل مسلسل عربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت اللجنة المنظّمة لـ”مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون”، والذي يُقام كل عام في دولة الإمارات العربية، عن فوز مسلسل “الحشاشين”، الذي قام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز وعُرض في رمضان الماضي، بجائزة “الدانة للدراما الخليجية” كأفضل مسلسل عربي في عام 2024.

وسلّم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، جائزة أفضل مسلسل عربي لصنّاع “الحشاشين” في افتتاح المهرجان.

وتضم جائزة “الدانة للدراما الخليجية” عشر فئات، هي: أفضل عمل درامي خليجي- اجتماعي، كوميدي-، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد- ممثل شاب، ممثلة شابة، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

يُشار إلى أن مسلسل “الحشاشين” عُرض في الموسم الرمضاني 2024، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر…، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور قصته في شمال بلاد فارس، حيث أسّس حسن الصبّاح فرقة تضم أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسمّاها بـ”الفدائيين”، وهم رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، إذ كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكّام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة.