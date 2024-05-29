رغم غيابها عن الساحة الفنية.. كندة علوش تشارك بفيلمين في “مهرجان أبو ظبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أن الفنانة كندة علوش لا تتواجد على الساحة الفنية بانتظام منذ سنوات، إلا أنها استطاعت خلال تلك الفترة أن تثبت وجودها بقوة من خلال عملين مهمين نالت عنهما عدداً كبيراً من الجوائز في كل المهرجانات التي شاركت فيها، وتشارك بهما خلال الفترة الحالية في “مهرجان سينماس للأفلام المستقلة” بأبو ظبي.

الفيلم الأول عنوانه “باص 22″، وهو إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، ويُعرض للمرة الأولى في الإمارات.

أما الفيلم الثاني فهو “نزوح”، من إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان. ونالت عنه كندة جوائز عدة.

في فيلم “باص 22″، تقدم كندة دور مديرة المدرسة المسؤولة عن حادث وفاة طفلة في حافلة مدرسية. وفي محاولة منها لحماية مدرستها من الفضيحة، تقدّم “الدية” لعائلة الطفلة المتوفاة وتتقرب من أختها، ربما كوسيلة لإعفاء نفسها من الذنب الذي لا تقوى على حمله… والفيلم من إخراج ويندي بيدنارز، وهو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة والتي بُثّ عليها أخيراً، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريباً في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة.

أما في فيلم “نزوح” فتقدم كندة علوش دور والدة “زينة” البالغة من العمر 14 سنة، التي عندما ينهدم سقف غرفتها بصاروخ خلال الحرب السورية، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع “عامر” الصبي في المنزل المجاور. ومع تصاعد العنف تصر والدتها “هالة” (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها “معتز” (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول الى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في “مهرجان تورنتو السينمائي الدولي” بكندا، واستكمل رحلته في مهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في “مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي” بالهند، وأخيراً في “مهرجان ديوراما السينمائي الدولي” بالإمارات، كما توّج الفيلم في عرضه الأول بأفريقيا بجائزة أفضل فيلم في “مهرجان جوباج السينمائي” في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، واقتنص أخيراً ثاني جوائزه في جولته على المهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل في “مهرجان سينكويست للسينما والإبداع” في سان خوسيه بكاليفورنيا.