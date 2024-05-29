هيا الشعيبي تنتضر على إلهام الفضالة.. القضاء قال كلمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اتّهامها بالتحريض عليها، كشفت الفنانة هيا الشعيبي تفاصيل النزاع القضائي القائم منذ نحو عام مع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة التي رفعت دعوى قضائية ضدها، مؤكدةً أنها حصلت على حكم بالبراءة.

وقالت الفنانة الكويتية في مقاطع مصوّرة نشرتها عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”، إنها كانت تنتظر أن يعلن محاميها صدور حكم البراءة في القضية التي رفعتها إلهام الفضالة ضدها واتّهمتها فيها بالتحريض وسوء استخدام الهاتف.

وأكدت هيا الشعيبي أن “دعاء جمهوري ونزاهة القضاء وراء خروجي من هذه الأزمة”. وتابعت: “أستطيع قول مبروك للمرة الثالثة أو الرابعة، لا أعرف، عائلتي سعيدة بالبراءة، وأتمنى أن أعود إلى مسرح الكويت قريباً”.