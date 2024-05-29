ظافر العابدين يشارك هذه النجمة بطولة فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان ظافر العابدين النجمة منة شلبي أحدث أعمالها السينمائية، الذي يحمل عنوان “كونداليني” والمأخوذ عن رواية للكاتبة ميرنا الهلباوي تحمل الاسم نفسه.

وسيبدأ ظافر خلال الفترة المقبلة في عقد جلسات التحضير مع منة ومؤلف ومخرج العمل، للاتفاق على الخطوط العريضة للفيلم قبل البدء بتصويره والمقرر في آخر حزيران (يونيو) المقبل.

يُذكر أن ظافر أعلن أخيراً عودته للمشاركة في الدراما الرمضانية، بعد غياب ست سنوات منذ تقديمه آخر أعماله “ليالي أوجيني”، حيث تعاقد أخيراً على بطولة عمل درامي جديد سوف يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تتعاقد الجهة المنتجة مع باقي أبطال العمل وتكشف عن كل التفاصيل قريباً.

وشارك ظافر العابدين طوال فترة غيابه عن الدراما المصرية في عدد من الأعمال الفنية اللبنانية، منها الجزءان الثاني والثالث من “عروس بيروت”، كما شارك في الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، والذي من المنتظر عرضه خلال موسم الصيف الحالي.

كما قدّم عدداً من الأفلام، كان آخرها فيلم “أنف وثلاث عيون” والذي تحدث عن دوره فيه بأحد اللقاءات التلفزيونية، مؤكداً أنه تحمّس للمشاركة في بطولة هذا العمل لأنه يناقش قضايا من صميم واقعنا الحالي، حيث قال: “المؤلف المعالج للرواية كاتب الشخصيات باحترافية عالية جداً”. وأضاف: “أجسد في الفيلم شخصية “هاشم”، وهي معقّدة غير واضحة مع الناس ولا حتى مع نفسه، والشخصية صعبة نوعاً ما”.