جينا أورتيغا تستنكر قتل الأطفال في غزة: أين الإنسانية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استنكرت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينا أورتيغا، الصمت العالمي إزاء قتل الأطفال الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت أورتيغا في منشور على منصة إنستغرام الثلاثاء: “بينما يُذبح آلاف الأطفال، تناقش الجماهير وقف إطلاق النار”، وتساءلت باستنكار: “أين الإنسانية؟!”.

وشاركت أورتيغا صورة لأسرة فلسطينية في منشورها عن غزة، الثلاثاء، عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وخلال الساعات الـ48 الماضية ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بخيام النازحين في مدينة رفح، أسفرت عن استشهاد 72 فلسطينيا وفق مصادر محلية ونحو 200 بحسب مسؤولة أممية، وسط تباين الأرقام نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات الحرجة دون تدخل طبي بسبب خروج مستشفيات في المدينة عن الخدمة.

وبعد استبعاد الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا من طاقم فيلم “7 سكريم” بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين، حذت الممثلة أورتيغا حذوها أيضا بالانسحاب من الفيلم.

وزعمت الصحف الأمريكية أن أورتيغا انسحبت من الفيلم كرد فعل على طرد باريرا بعد منشوراتها الداعمة لفلسطين، ولاحقا تركت أورتيغا تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday الذي تقوم ببطولته.

من جهته، قال مخرج الفيلم كريستوفر لاندون إن “الإنتاج تحول الآن إلى كابوس”، وأعلن استقالته من منصبه.

ووقعت المجازر الأخيرة في رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.