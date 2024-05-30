مي نور الشريف اختارت هذا الفنان لتجسيد قصة حياة والدها… من هو؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2024 12:48 صباحاً - ردّت الفنانة مي نور الشريف على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن زواجها من رجل أعمال وثري عربي، فقالت: “لا أعرف لماذا تخرج تلك الأخبار بين الحين والآخر، والغريب في الأمر أن من يطلق الشائعات لا يذكر اسم العريس، باستثناء أنه رجل أعمال أو ثري عربي، فلو أنني خطبت أو تزوجت فلماذا أخفي ذلك”.

مي نور الشريف

وكشفت مي عن المواصفات التي تتمنى أن تجدها في فتى أحلامها، قائلةً: “أتمنى أن يكون محترماً ومتديّناً يواظب على الصلاة”.

وعن رأيها في تجسيد السيرة الذاتية لوالدها الفنان الراحل نور الشريف، قالت إن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديم السيرة بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني، وأضافت: “أتمنى تقديم السيرة الذاتية لوالدي، ولكن الفكرة ستحتاج إلى مجهود كبير، وأرى أن أكثر مَن يمكنه تجسيد سيرة والدي الذاتية هما الفنانان حمادة هلال ومصطفى شعبان لأنهما يشبهانه كثيراً”.

أهم أعمال مي نور الشريف

جدير بالذكر أن مي هي الابنة الصغرى للفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، وخالتها هي الفنانة المعتزلة نورا.

بدأت مي نور الشريف مسيرتها الفنّية في الثالثة من عمرها، وشاركت في فيلم “المحاكمة هي الدورة الأخيرة” عندما كان صغيرًا، وتوقف عن العمل لفترة من الوقت، ثم عاد مرة أخرى في مسلسل “الدالي”. ” .

شاركت الفنانة مي نور الشريف في عدد قليل من الأعمال الفنّية، حيث لم تظهر بشكل مهم في الأعمال والمسلسلات المصرية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها – اللهم امين، انا صائم 2017. – مسلسل عرفة البحر 2012. – مسلسل وادي الملوك 2011. سلسلة حالة الوزير 2012. مسلسل دلالي 2007. اللقاء الثاني 1988. فيلم ليلة واخوة 1990. لعبة الانتقام عام 1992.

وتجدر الأشارة إلي تغيّب مى نور الشريف منذ خمسة أعوام عن الساحة الفنّية، وتحديدًا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم” عام 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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