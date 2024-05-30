انطلاق حفل تكريم اسم عمار الشريعي بدقيقة حداد على شهداء غزة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق منذ قليل، حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بعد قليل، بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وذلك ضمن اختفاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي بأسم الموسيقار الكبير.

وبدء الحفل المقام على خشبة المسرح القومي، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة.



يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، المطرب الكبير هشام عباس، النجمة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

أهم المحطات في حياة الموسيقار الكبير عمار الشريعي



يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي، حصل علي ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى بمدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة ،كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتى العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج.

بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون ثم تحول إلي الأورج قبل أن يتجه إلي التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبرى، تجاوزت أعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه ، تميز في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التى نال عنها شهرة واسعة.

أعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي "غواص في بحر النغم"، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدي الجماهير المصرية والعربية.