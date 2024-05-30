رحاب الجمل تنضم لأسرة مسلسل "برغم القانون"

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت الفنانة رحاب الجمل لأسرة مسلسل “برغم القانون” بطولة الفنانة إيمان العاصي الذي تلعب خلاله البطولة المطلقة.

تدور أحداث مسلسل “برغم القانون” فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته ايمان العاصى وهانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وكانت شاركت الفنانة رحاب الجمل فى مسلسل “صدفة” الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.



كما شاركت رحاب الجمل فى مسلسل، وهو من بطولة أمير كرارة الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.