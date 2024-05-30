ظهور شخص شبيه بالفنان المصري الراحل سيد زيان يثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل والتفاعل الكبير بينهم. ظهر في الفيديو رجل يتحدث باللهجة الكويتية، ويشبه بشكل كبير الفنان المصري الراحل سيد زيان.

يُظهر المقطع الرجل وهو جالس داخل سيارة، ويقول: “يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم ، وربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها”.

ولفت هذا التشابه الكبير بين الرجل والفنان المصري الراحل سيد زيان انتباه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من التفاعل والجدل بينهم حول هذا الشبه اللافت.