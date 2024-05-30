تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل والتفاعل الكبير بينهم. ظهر في الفيديو رجل يتحدث باللهجة الكويتية، ويشبه بشكل كبير الفنان المصري الراحل سيد زيان.
يُظهر المقطع الرجل وهو جالس داخل سيارة، ويقول: “يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم ، وربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها”.
ولفت هذا التشابه الكبير بين الرجل والفنان المصري الراحل سيد زيان انتباه متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من التفاعل والجدل بينهم حول هذا الشبه اللافت.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور شخص شبيه بالفنان المصري الراحل سيد زيان يثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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