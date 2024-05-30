مصطفى حجاج يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم سينمائي جديد.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب مصطفى حجاج تفاصيل مشاركته في عمل سينمائي من إنتاج هاني محروس.

وقال "حجاج"، في لقائه ببرنامج "أجمد 7"، على راديو "نجوم إف إم"، اليوم الأربعاء، إن المنتج هاني محروس يقوم بتحضير عمل سينمائي ضخم سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة، مضيفًا: "هاني محروس عامل حاجة ضخمة جدا وبيحضر لتجهيزات الفيلم لأن الموضوع مش سهل".

وأضاف: "أنا مش عارف القصة بالتفصيل ومعرفش مين هيشاركني واللي أعرفه إن في فيلم كبير هيتعمل، والإنتاج شغال على الورق حاليًا".

طرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرًا، أغنية دويتو تحمل اسم "بنجيب القرش" بالتعاون مع المطرب المغربي حاتم عمور.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، والكليب من إخراج حسام الحسيني وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هاني محروس، وظهر بها الثنائي حجاج وعمور بلوك مختلف.

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