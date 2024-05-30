شبيه سيد زيان يثير الجدل بعد 8 سنوات من وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان الراحل سيد زيان، قوائم تريند موقع "إكس"، وذلك بعدما انتشر فيديو لشبيهه الكويتي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وتعجبوا كثيرًا من اقتراب الشبهة بين الممثل المصري والمواطن الكويتي.

وظهر في الفيديو رجل يجلس داخل سيارة، وقال: "يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، على العموم عسى ربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم".

وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا، كالتالي: "سبحان الله ده شبه سيد زيان أكتر من سيد زيان ذات نفسه"، "سبحان الله الشبه كبير الله يرحم سيد زيان"، "هو سيد زيان رحمه الله رجع للحياه ولا ايه"، "قسما بالله حسبته الممثل المحبوب سيد زيان"، "سبحان الخالق سيد زيان".

وتوفي الفنان سيد زيان في منتصف أبريل عام 2016، عن عمر يناهز الـ72 عامًا.

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