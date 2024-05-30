إصابة صوفينار بأزمة صحية ونقلها الى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الراقصة الأرمينية صوفينار، لأزمة صحية طارئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات.

ونشرت صوفينار، صورة ليدها وتظهر فيها معلقة بالمحاليل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ولم تكشف عن أي تفاصيل تخص أزمتها الصحية التي تمر بها.

وكانت صوفينار ردت مؤخرا على أنباء اعتزالها الرقص بفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فيه: "هالو يا حلوين وحشتوني أوي بقولكم إيه من يومين تلاتة فيه أخبار كدب إن صوفينار تعتزل الرقص، هو أنا قلت من بوقي إني أنا هعتزل رقص .. مين كدابين دول، نفسي أعرف مين بتحلم أن صوفينار تعتزل الرقص، أنا هاموت على المسرح، متحلميش أنا لسه صغنن وحلو.. قمر".

جدير بالذكر أن، صوفينار راقصة أرمينية من أصل روسي، ولدت في 20 ديسمبر 1983، وكانت تعمل في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم "القشاش" الذي عرض في عيد الأضحى في عام 2013، ثم توالت أعمالها.