فن ومشاهير

بسبب "بطنه".. أول رد لـ حمو بيكا بعد التنمر عليه بالمصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أبدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا استياءه الشديد، بعد التنمر عليه خلال قضائه إجازة المصيف رفقة أصدقائه.

ونشر "بيكا"، صورة له من المصيف، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه!، ليه التريقه علي بطني؟!، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي!".

وأضاف حمو بيكا: "يا رب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

يذكر أن، مطرب المهرجانات حمو بيكا طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "خصمي رن عليا طالبني" بالتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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