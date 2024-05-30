أسماء جلال بدوية وهدى الإتربي بفستان لامع .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

احتفلت الفنانة هنا شيحة بنجاح ابنها مالك وتخرجه من المدرسة، والاستعداد للالتحاق بالجامعة، بنشر صور تجمعهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها صورًا جمعتها بالفنان محمود حميدة والفنان أحمد الفيشاوي وغيرهم من الفنانين، خلال مشاركتها في مؤتمر توثيق تاريخ الفنانين.

لقاء سويدان

خطفت الفنانة لقاء سويدان، الأنظار وتألقت في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي أظهر جمالها وأناقتها.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة جديدة لها، ظهرت مرتدية "طرحة وفستان أبيض"، وذلك بعد جدل استعدادها للزواج من أحد رجال الأعمال، والذي أثير خلال الأيام الماضية.

إيناس عز الدين

شاركت المطربة إيناس عز الدين، متابعيها صورًا جديدة من أمام البحر، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية.

دنيا عبد العزيز

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، التهنئة للفنانة رانيا فريد شوقي بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

نورهان منصور

تألقت الفنانة نورهان منصور، بالأخضر الذهبي، ونشرت مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وخطفت الأنظار إليها بصورة "سيلفي" من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "اللعب مع العيال" إخراج شريف عرفة، وظهرت مرتدية أزياء بدوية.

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الاتربي، متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان أسود لامع، أبرز جمالها وأنوثتها.