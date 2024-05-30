عصام صاصا يحيي حفلًا غنائيًا بالإمارات في هذا الموعد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت صفحة مسرح the show dubai عن إقامة حفل غنائي لمطرب المهرجانات عصام صاصا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صفحة مسرح the show dubai ، عبر حسابها على موقع "انستجرام" فيديو ترويجي لـ حفل عصام صاصا في الإمارات، وأعلنت موعد إقامة حفل عصام صاصا السبت الموافق 8 يونيو المقبل.

ويواجه مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، تهمة القتل الخطأ، بسبب دهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب، إذ تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.



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