تركي آل الشيخ ينشر للقطات من تدريبات الملاكمين استعدادًا لمواجهات "5 ضد 5"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو تدريبي، من عروض مباريات الملاكمة الجديدة التي ستقام في مدينة الرياض، مطلع شهر يونيو المقبل في المملكة أرينا.

ونشر "تركي آل الشيخ"، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "قدم الملاكمين عرضًا مثيرًا في التمرين العام اليوم، حيث أظهروا مهاراتهم النخبة واستعداداتهم المكثفة لمواجهة 5 ضد 5".

وتشهد أولى النزالات مواجهة قوية بين الملاكم الروسي ديمتري بيفول، والملاكم الليبي مالك الزناد.

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