شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس وعرضه على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق عمل مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس والمخرجة شيرين عادل للتصوير مجدداً خلال الأيام الماضية، بعدما توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضى لإنشغال أبطال ومخرجة المسلسل بأعمال أخرى، ثم عادت المخرجة شيرين عادل للتصوير مرة أخرى خلال الأيام الماضية للانتهاء منه وعرضه في موسم الأوف سيزون الفترة المقبلة، واستأنفت شيرين عادل التصوير في الديكور الاساسى للعمل في 6 أكتوبر .

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مجدى بدر، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وإنتاج سينرجى.

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

