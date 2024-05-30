شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد المجيد عن فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز: مصدر مهنى تنقل عنه قنوات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، على توجيه التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على حصدها لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، التي تسلمها اليوم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نبارك لقناة القاهرة الإخبارية على حصدها لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتعتبر تلك الجائزة هي تتويج لكل ما بذلته القناة الإخبارية خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاقها في اليوم الأول وكان تخطيطها مرتكزا على رؤية محددة عن طريق اختيار فريق جيد من القيادات والمحررين والمراسلين والمذيعين المتواجدين في جميع أنحاء العالم، لنقل الخبر لحظة بلحظة".

وأضافت عميد كلية الإعلام الأسبق: "القاهرة الإخبارية هي قناة إقليمية في الأساس، تعمل بشكل مهني ومحترف في الأساس، وليست قناة مصرية تركز على الشأن المصري بحسب، ولكنها تولي اهتماما كبيرا للقضايا الإقليمية والشأن العربي والعالمي"، وتابعت: "القناة تمتلك فريقا متميزا وأثبت جدارة فى أول اختبار حقيقي وهو طوفان الأقصى، ونجحت القناة بشكل كبير أنها تبقي مصدرا مهنيا تنقل عنه قنوات دولية كبري"، وأضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد: "القناة تستحق كل الجوائز في عصر مليء بالمنافسة مع وسائل الاعلام المنافسة ووسائل التواصل الاجتماعي، واستطاعت أنها تحقق معادلة صعبة، وحققت النجاح المهني والالتزام بالمعايير الأخلاقية والروح الوطنية والمبادئ الأساسية".

وحرصت مؤسسة الخليج 365 على تهنئة القائمين على قناة القاهرة الإخبارية بالجائزة التي حصدتها بعد مشوار مهني طويل استمر طوال الأشهر الماضية، لتغطيتها المتميزة والفعالة للقضايا الإقليمية والعالمية وتقديمها كل ما هو جديد ومنفرد في مختلف القضايا وتناولها من كافة الاتجاهات.

وسبق وهنأ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة القاهرة الإخبارية، على حصدها لجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، ونشر صورة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لحظة تسلمه للجائزة، وكتب: "ألف مبروك قناة القاهرة الإخبارية جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024".