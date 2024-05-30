شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام يتنافسون فى مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان روتردام للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ 24 ، منافسة 5 أفلام هي : "ق" إخراج جود شهاب، وإنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، "من عبدول إلى ليلى" إخراج ليلى البياتي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق وألمانيا والسعودية، "احكيلهم عنا" إخراج رند بيروتي، وهو إنتاج مشترك بين الأردن وألمانيا، والفيلم الفلسطيني "لد" إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند، وفيلم "الرقص على حافة البركان" إخراج سيريل عريس، وإنتاج مشترك بين لبنان والولايات المتحدة.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.



كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها المخرجة اللبنانبة ديانا الحلبي، والفنانة الهولندية المغربية فاطمة خنفور، والمخرج المصري د.محمد غزالة.

ويختتم المهرجان فعالياته بعرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.