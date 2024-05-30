ليه التريقة على بطني... أول رد من "حمو بيكا " بعد تعرضه للتنمر بسبب صورته في المصيف

صحيفة الخليج 365: عبر مطرب المهرجانات المصري " حمو بيكا" عن غضبه ، وهاجم الذين تنمروا على صورته التي نشرها بـ " انستغرام" أثناء وجوده على الشاطيء برفقة أصدقائه .

وأعاد بيكا نشر صورته التي تعرض للتنمر بسببها عبر صفحته الشخصية بـ "انستغرام" ، وعلق عليها : "هو أنا مش زي أي حد بيتصور وينزل صورته وهو في المصيف مع صحابه، ليه التريقه علي بطني؟!" .

وتابع: أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه قبل كده، ليه التنمر على شكلي! . مٌضيفا : "يا رب اللي يتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".