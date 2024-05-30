شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تتغنى بأعمال عبد الوهاب ووردة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات وزارة الثقافة المصرية الهادفة لصون الهوية الفنية تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقه القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس 30 مايو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطربة وردة منها كنت فين، آه منك يا جارحني، لولا الملامة، مالي، والله مانا سالي، قوللي عمل لك إيه قلبي، آه لو قابلتك من زمان، سكن الليل، من غير ليه، في يوم وليلة، النهر الخالد، اسمعوني، على الربابة وموسيقى زينة، أداء أحمد سعيد، منار سمير، سامح منير، مي حسن، أشرف وليد، أميرة أبو زيد، أحمد عصام، غادة آدم.

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله التى ما زالت تحيا فى الوجدان.

أما المطربة وردة ولدت في عام 1939 بفرنسا ثم جاءت إلي مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ، عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى، قدمت ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الأغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى ،رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012.