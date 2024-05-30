قرار من الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس في دبي بعد نفاذ التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشركة المنظمة لحفل النجم ماجد المهندس يوم 31 مايو فى دبي، إقامة ليلة إضافية يوم 1 يونيو، وذلك بعد الإقبال الشديد على الحفل الأول.

وكان أحيا النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً فى لندن، وقدم ماجد خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان تعاون النجم ماجد المهندس مع النجمة أصالة فى ديو “الحب الأبدي”، وأعربت النجمة أصالة عن سعادتها بنجاح ديو "الحب الأبدي مع النجم ماجد المهندس قائلة: الأغنية منّ أوّل حرف مليئة بالحب وفيها أحلى الذكريات وحلم تعيشه وعنوان حياة فيها اتولدت من جديد، لذلك غنتها من كل قلبها، مشيرة إلى أن قلبها مع هذه الأغنية مليء بالفرح والطمأنينة وقدّمت كلّ ما عندها منّ محبّة وموهبة ومزجت صوتها مع كلّ نغمة ووهبت بعض من روحها فيها.

وأشادت بالمطرب ماجد المهندس الذى شاركها الأغنية، مشيرة إلى أن صوته يشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه.

وأوضحت أن الأغنية لحّنها محمود خيّامى وهو من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة تحقق معه النجاح ولا يصدق أنّه من الأوائل بجيله وهذا الشّعور يجعله يتسابق ويتجدّد كما وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.

أصالة وماجد المهندس

وكانت حرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

وتصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

يا عيوني

وكان طرح النجم ماجد المهندس مؤخرًا أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

كما طرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.