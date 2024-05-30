إلهام شاهين: الإعلام بيسلط الضوء على التوافه والفنان مش فستان !

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن أهمية مشروع Digitized لرقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي.

وشددت إنه يحافظ على التراث المنسي، وحكت عن مواقف تدل على ضرورة المشروع.

فستان الجونة

وأضافت: "من 2011 لحد دلوقتي في هجوم كتير على الفن والفنانين ومش عارفة ليه الناس واخدة موقف من الفنانين. يمكن في تصرفات من الإعلام وهي التركيز على التوافه زي فستان الجونة اللي الناس بتقعد تمسك فيه وتقطع في الفنانين".

تسليط الضوء على التاريخ الحقيقي للفن

وأضافت: "اللي هيحصل في Digitized هو إننا هنركز على التاريخ الحقيقي المخترم للفن. لما بنشوف ماتشات الكورة ومصر بتكسب دوري أو كاس، الناس كلها بتعرف لكن لما فيلم مصري يروح مهرجان كبير وياخد جايزة كبيرة مش ناس كتير بتشوف ومش بيوصل لكل الناس".

الفنان مش فستان

وتابعت إلعام شاهين: "الفنان سفير لبلده الفنان مش فستان ومين اتخانق مع مين والحاجات التافهة اللي بقراها عالسوشيال ميديا اللي غيرت صورتنا أمام الناس وخليتها مش حلوة، لازم الناس تعرف الحاجات الكويسة قوي.

حصول واحد صفر على 50 جائزة

واختتمت: فيلم واحد صفر خد 50 جايزة دة شيء محصلش في أي مكان في العالم، هل حد يعرف حاجة عن الكلام دة؟ الصحافة تدور على حاجات خايبة، لكن الحاجات المهمة لأ".

تنتظر الفنانة إلهام شاهين إطلاق فيلمها "الحب كله" من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور.

حرصت النجمة إلهام شاهين على الرد بعد تشبيه مشهدها في فيلم ريجاتا مع مشهد ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين في إمبراطورية ميم الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وأكد الجمهور ان المشهدين شبه بعضهما البعض بسبب ظهورهما حليقتي الرأس.

ابنة شقيقتي أجرأ مني

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية:" أنا ظهرت حلقة شعري في ريجانا ولكن الموقفين مختلفين، لأني من خلال الأحداث كنت مريضة سرطان فشعرها واقع، لكن إلهام صفي أجرأ مني إنها تمسك مكنة وتحلق قدام الكاميرا، دا صعب جدا لذلك هي أجرأ مني أنا لا أجرؤ أعمل اللي بتعمله إلهام.

إلهام شاهين وإلهام صفي الدين

وأضافت إلهام شاهين:" أنا ساكنة في شقة في عمارة مش فيلا وصحابي اللي بيجولي عارفين دا".

وكانت حرصت النجمة إلهام شاهين على توجيه رسالة للفنانة ماجدة الرومي بعد حضورها حفل قصر عابدين.

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، وكتبت معلقة: “أجمل حفله حضرتها فى أجمل مكان بمصر الجميله العريقه .. قصر عابدين .. مع أجمل و أرقى و أنقى إنسانه . . الفنانه المبدعه التى حلقت بنا فى السماء بصوتها الملائكى و أدائها الرائع و إحساسها الصادق و حبها الكبير لفنها .

وأضافت إلهام شاهين: حبها العظيم لمصر .. و كيف لا و هى مولودة من أم مصريه من بور سعيد .. مصر بلدك ترحب بك يا ماجده . . و إحساسك بعلم مصر و أنتى تنحنى له و تقبليه و تدورى به على المسرح . . إحساس به كل المشاعر الوطنيه الصادقه .. نورتينا و شرفتينا يا غاليه . شكرا ماجده الرومي”؟

وأحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إحتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخى وسط آجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكانت اكدت الفنانة إلهام شاهين أنها قدمت أكتر من 100 فيلم في السينما المصرية قائلة: "عمري ما فكرت في الاعتزال، ولكن حينما قلت بعد فيلم يوم للستات أنا مش ها أمثل تاني كان قصدي إنى مش ها أمثل إلا دور جديد عليا لأنى قدمت كل الألوان الدرامية في مسيرتي، وبالتالي لابد حينما أقدم شيئا جديدا أن يكون جديدا بالفعل ولا يشبه دور آخر عملته".

إلهام شاهين

وأضافت إلهام أثناء استضافتها ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنها تفخر بأفلامها التي قدمتها بمشوارها الفني قائلة: "حينما أتعرض لمسيرتي الفنية لا أجد غضاضة حينما أقول أن هناك عمل كان سيئا للغاية، حينما استرجع ذكرياته أغضب أنني وافقت عليه خاصة أنه أساء للموسيقار الكبير بليغ حمدى".

وتابعت: "كنت صغيرة وقتها وخبرتي لم تكن مثل الآن، لذلك أندم على تقديم هذا الفيلم بصورة كبيرة".

من ناحية أخري، تعاقدت النجمة إلهام شاهين، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم " الحب كله"، وهو من إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

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إلهام شاهين

وقامت الفنانة إلهام شاهين، بنشر صورة لها أثناء التوقيع على بطولة الفيلم وعلقت عليه قائلا: مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق .

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

على الجانب الآخراحتفلت الفنانة إلهان شاهين، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها،وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.



وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا عن سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل «ألفريدو»، بطولة أحمد فهمى، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.