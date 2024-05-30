شخصية آبتن عامر فى فيلم "المنبر"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الفنانة أيتن عامر من تصوير مشاهدها الأيام الماضية فى فيلم "المنبر".

شخصية آيتن عامر

وتجسد فى الفيلم زوجة الفنان أحمد فهيم والذى تدور بينهم أحداث مثيرة تكون محورية فى احداث العمل .

قصة الفيلم

"المنبر" فيلم تدور احداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

وكانت أحيت الفنانة أيتن عامر، ذكرى وفاة والدها، التي تحل اليوم الخميس 2 مايو.

ونشرت أيتن عامر، مقطع فيديو يحتوى على لقطات تجمعها بوالدها الراحل منذ طفولتها، معلقة: «الله يرحمك يا حبيبي يا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكل ايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم».

وأضافت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»: «لو كنت هنا دلوقتى كنت أنا اللى هاخدك معايا كل حتة وكنت متأكدة اننا هنكون صحاب مش بنت وابوها علاقتهم تقليديه، لما ببقى قاعدة قاعدة فيها هزار وضحك بيبقى نفسي تكون موجود، واكتر وقت باحتاجك فيه لما حد يزعلنى لانى عارفة انك لو كنت موجود كنت مش هترتاح غير لما تجيبلى حقى».

وتابعت: «كبرت بقا وبقيت اسيب حقى لربنا بس انت لسه واحشنى، الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك، ادعوا لبابا اللى سابنا زى النهاردة في 2001 أن ربنا يرحمه من فضلكوا».



وكان قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الرسمى تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وقد ظهر فى البوستر جميع نجوم الفيلم.

أبطال عنب

فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وتوني ماهر، ونور قدري، ومحمد رضوان، وإخراج أحمد نور، والفيلم قصة أمين جمال، وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

وكانت أبدت النجمة آيتن عامر سعادتها بنجاح أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، حيث بدأت أيتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني.

آيتن عامر

وقدمت آيتن عامر أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.

وأعربت أيتن عامر عن سعادتها بأول حفل غنائي، وقالت في تصريحات صحفية: "مبسوطة جدًا بأول حفل لى، والتفاعل مع الجمهور مختلف تماما وردود الفعل في وقتها بتكون افضل من أنك تنزل أغنية على المنصات والسوشيال ميديا، وأكتشفت أن الأغانى بتكون احلى كتير عن التسجيل في الاستوديو، لان اللايف بيكون احلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها".

آيتن عامر

وأضافت أيتن عامر: "ردود الفعل كانت خطيرة وده ظاهر في الفيديوهات لأن الناس أول مرة يشوفونى لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى كانت حلوة جدًا ومتفاجئين".

وأشارت أيتن عامر: "مكنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائى وده ظاهر في الفيديوهات وأن الجمهور متقبل أدائى، وأنا مش بغير مهنتى لأن أنا في الأول كنت مطربة واتاخدت من الغناء للتمثيل.

واختتمت أيتن عامر حديثها قائلة: "إن شاء الله في حفلات جاية كتير، لأن بعد أول حفل عملته في شركات كلمتنى على إقامة عدة حفلات الفترة المقبلة، ولكن هتكون بشكل مختلف إن شاء الله ويكون فيها شو أكتر من كده".