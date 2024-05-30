هدى الإتربي تخطف الأنظار.. الأسود يليق بجميلة "العتاولة"|عمليات التجميل تضعها في مأزق

ياسر رشاد - القاهرة - خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها ومحبيها في أحدث ظهور لها بإطلالة جذابة وأنيقة وملامح فاتنة، أشعلت من خلالها السوشيال ميديا، كما أثارت جدل بين رواد التواصل الإجتماعي حول خضوعها لعمليات التجميل.

هدى الإتربي

نشرت هدى الإتربي مجموعة من الصور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت، قائلة: "الأصل ليتم نسخه".

هدى الإتربي



وظهرت هدى الإتربي، مرتدية فستان كلاسيك طويل باللون الأسود القطيفة كشف عن خصرها المنحوت الذي أبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، كما جلست على الكرسي مُمسكة بجريدة ورقية، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتافيها



هدى الإتربي

وتعتمد هدى أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أعمال هدى الإتربي المقبلة

تحدثت الفنانة هدى الإتربي مؤخراً، عن تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع أثناء حلولها ضيفة بأحد البرامج الإذاعية، قائلة: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها".

هدى الإتربي



وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

تفاصيل مسلسل العتاولة

كما حققت هدى الإتربى نجاحا في مسلسل " العتاولة " الذي تم إذاعته في رمضان 2024، وقدمت هدى الإتربي شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق، ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة.

هدى الإتربي

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة من بطولة الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.