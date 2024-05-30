شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ عن دور الأم في المعلم: مش جرأة وكل أصحابى عندهم أولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت النجمة سهر الصايغ اعتبار تجسيدها دور أم لطفل بالمدرسة خلال أحداث مسلسل المعلم مع النجم مصطفى شعبان والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، على أنه جرأة منها لاسيما وأن الطفل صغير ويبلغ من العمر 8 سنوات فقط.

وأوضحت سهر الصايغ لـ"الخليج 365" أنها ترى أن الطفل الذى جسد دوره جان رامز، طبيعى أن يكون ابنها في عمل فنى حيث أن معظم صديقاتها لديهم أبناء في هذه السن، مؤكدة على أن أدوار الأم دائما ما تكون مميزة لما بها من مشاعر وأحساسيس تخرجها الممثلة خلال العمل.

وأشارت سهر الصايغ إلى أنها تعتبر الجرأة الحقيقية بالنسبة لها كانت عندما قدمت دور أم للفنان تيم الحسن خلال أحداث مسلسل عائلة الحاج نعمان من 7 سنوات كاملة، حيث ظهرت بمكياج جعلها سيدة كبيرة في السن وكذلك شعر أبيض، لافتة أن الممثلة لابد أن تستطيع تجسيد كل الأدوار التي تعرض عليها.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.