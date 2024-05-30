أحمد الفيشاوي في مأزق "فيلمه الأخير يتراجع بالسينمات".. هبوط "تاني تاني" لغادة عبدالرازق

ياسر رشاد - القاهرة - تراجعت إيرادات فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم بالسينمات، وانضم إليه فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، كما حققت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام السرب بطولة أحمد السقا، وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع.

فيلم بنقدر ظروفك



وجاءت إيرادات الأفلام في السينما منذ طرحها كالتالي:

-فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي: 430.490 جنيه.

-فيلم تاني تاني لـ غادة عبد الرازق: 368.810 جنيه.

-فيلم السرب لـ أحمد السقا: 36.301.136 جنيه.

-فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 74.308.154 جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 57.194.819 جنيه.



-فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 13.081.937 جنيه.

فيلم بنقدر ظروفك

قصة فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

فيلم تاني تاني

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أبطال فيلم السرب

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب



قصة فيلم السرب

يذكر أن يؤرخ فيلم السرب، لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم شقو



وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.