بالفيديو.. طرح أغنية "متحسبونيش" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت sms للإنتاج الفني، أغنية "متحسبونيش" للمطرب أحمد عبده على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات حسين خالد، وألحان الخضري وأحمد عبده وتوزيع الخضري.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أيامي بتعدي من قدامي.. تعبان وربي بعاني، أصل الجراح بتزيد.. مش داري أنا حالي والله ما حالي، بقى عادي بالنسبالي.. اهرب وأروح لبعيد، صاحب جبان باصص في رزقي عشان جعان.. الحب هان، ده سيناريو محفوظ من زمان".

على جانب آخر، كانت الجهة المنتجة للأغنية SMS والتي يرأسها معتز عرموش قد تعاقدت مؤخرا مع المطربة نورهان درويش لتقديم أغنية جديدة بعنوان "غلطان" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.