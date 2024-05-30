شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فاضل: منصة watch it بتدعم الشباب وبتقدم لهم فرص مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل أحمد فاضل فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر"، وأهمية الفرص التى تعطيها منصة watch it، للشباب.

وقال أحمد فاضل:" سعيد بمشاركتى فى مسلسل دواعى السفر وتجربة حلوة جدا".

وتابع :" الشباب اللى طالع دلوقتى سواء ممثل مخرج مؤلف مدير تصوير شباب موهوبة أوى وملتزمين جدا ومجتهدين وبيشتغلوا على نفسهم واتش ات بتديهم الفرصة و الناس اللى جتلها الفرصة بيدوا كل اللى عندهم لما تجيلهم الفرصة حتى يوصلوا لقمة النجاح والكل بيبقى كسبان بالمكونات دى كل حاجه بتنجح واحلى حاجه أن منصة watch it بتدعم الشباب وبتديهم فرصه".

وأتمنى أكون حققت حاجات كثيره في مجال الشغل بحب أخذ الدور يكون فيها شغل كتير وتدينى حاجات كثيره أشتغل عليها في كل مشهد و كل كلمة

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أميرعيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.